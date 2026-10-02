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02.10.2026 07:02:18

Wegzug der UBS: Fragen und Antworten

UBS
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Auf gepackten Koffern? <a href=UBS-Präsident Colm Kelleher. (Bild: zVg)" width="646" height="388" loading="lazy">

Vertreibt die Politik die UBS aus der Schweiz? Wir haben das Szenario analysiert, mit dem sich die Behörden offenbar nie befasst haben.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4427 17.12.2027 139599035
Long 12.3418 15.06.2029 159690477
Long 975 18.12.2026 157924913
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8182 17.12.2027 159232521
Short 11.747 17.12.2027 156564487
Short 325 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.5 10.82 155489250
Long 11.4706 5.99 156705508
Long 33.6207 1.65 161113607
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6102 12.40 160676941
Short 9.5122 7.85 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -13.91 57946586
Long 10 -7.02 147182344
Long 12 -40.18 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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