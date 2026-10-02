UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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02.10.2026 07:02:18
Wegzug der UBS: Fragen und Antworten
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Vertreibt die Politik die UBS aus der Schweiz? Wir haben das Szenario analysiert, mit dem sich die Behörden offenbar nie befasst haben.
UBS-Präsident Colm Kelleher. (Bild: zVg)" width="646" height="388" loading="lazy">
Vertreibt die Politik die UBS aus der Schweiz? Wir haben das Szenario analysiert, mit dem sich die Behörden offenbar nie befasst haben.
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