|Preiserhöhungen im Fokus
|
15.01.2026 21:29:00
Wegen höherer Lizenzgebühren: Weko nimmt Microsoft ins Visier - Aktie im Minus
Die Schweizer Wettbewerbshüter ermitteln gegen den Softwaregiganten Microsoft.
Diese Preiserhöhungen könnten Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen darstellen, schrieb die Wettbewerbskommission (Weko) am Donnerstag in einem Communiqué. Daher sei eine Vorabklärung eröffnet worden.
"Wir müssen nun klären, ob Microsoft überhaupt eine marktbeherrschende Stellung hat", sagte Weko-Direktor Patrik Ducrey auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Nur falls dem so wäre, könnten die Preiserhöhungen missbräuchlich sein.
Ausserdem will der Weko-Chef den Grund für die höheren Lizenzgebühren wissen. "Wenn die Marge ohne verbesserte Leistung ausgeweitet wurde, könnte dies missbräuchlich sein", so Ducrey. Microsoft habe einen entsprechenden Fragebogen erhalten.
Firmensoftware im Fokus
Beim Verfahren arbeitet die Weko mit dem Preisüberwacher zusammen. Dieser habe sich die Microsoft-Preiserhöhungen auch bereits angeschaut - allerdings vor allem mit einem Fokus auf die Produkte für Privatpersonen.
Bei der Weko-Untersuchung gehe es nun primär um die Software, die von Unternehmen, zahlreichen Verwaltungen und weiteren Institutionen genutzt werde. In diesem Zusammenhang seien im letzten Herbst Anzeigen eingegangen. Namen wollte Ducrey nicht nennen.
Microsoft will kooperieren
Laut Ducrey dauern Vorabklärungen plus/minus ein Jahr. Bestätige sich der Verdacht, wäre der nächste Schritt die Einleitung einer eingehenden Untersuchung.
Microsoft werde mit der Weko bei ihrer Voruntersuchung kooperieren, sagte ein Sprecher des Konzerns auf Anfrage. Ausserdem hielt er fest: "Microsoft verpflichtet sich zur Einhaltung des schweizerischen Wettbewerbsrechts."
Die Microsoft-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Donnerstag zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 456,57 US-Dollar.
rw/to
Bern (awp)
Weitere Links:
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag etwas stärker. Der deutsche Leitindex zeigte sich wechselhaft. Die US-Börsen bewegten sich am Donnerstag höher. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.