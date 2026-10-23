Weg vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Weg präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weg 0.070 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Weg in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.11 Milliarden USD im Vergleich zu 1.89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch