Weg SA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Weg SA hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.40 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.390 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Weg SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.86 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 10.27 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch