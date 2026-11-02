WEDS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WEDS lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8.32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.81 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch