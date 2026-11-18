Wedge hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.47 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -7.410 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 401.1 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wedge 212.8 Millionen JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 61.140 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wedge -5.340 JPY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43.72 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 816.18 Millionen JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch