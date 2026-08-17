Wedge stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wedge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Wedge hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 54.88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.190 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 247.0 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182.1 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch