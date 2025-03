Wechsel bei K+S: Evonik-Manager Schwager soll Aufsichtsrat führen - Aktie schwächelt

Der bisherige Chef des Kontrollgremiums, Andreas Kreimeyer, stehe nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung, heisst es in einer Mitteilung des Düngemittelherstellers. Sie endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 14. Mai.

Das Kontrollgremium will dann den weiteren Angaben zufolge Schwager als Nachfolger wählen. Zuvor muss die Hauptversammlung den 64-Jährigen aber in den Aufsichtsrat wählen. Schwager geht bei Evonik in diesem Jahr in den Ruhestand.

Die K+S -Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,82 Prozent auf 14,04 Euro.

