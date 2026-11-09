Webzen informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Webzen hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 169.70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 305.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 36.02 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 17.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webzen 43.83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch