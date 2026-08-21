Webull veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Webull hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.200 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 198.8 Millionen USD – ein Plus von 51.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Webull 131.5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch