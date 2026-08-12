WEBTOON Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WEBTOON Entertainment lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat WEBTOON Entertainment mit einem Umsatz von insgesamt 338.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch