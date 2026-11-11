WEBTOON Entertainment gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WEBTOON Entertainment lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WEBTOON Entertainment -0.090 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 362.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 378.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch