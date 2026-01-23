Webster Financial Aktie 984791 / US9478901096
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.01.2026 13:35:24
Webster Financial Corp. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Webster Financial Corp. (WBS) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $248.70 million, or $1.55 per share. This compares with $171.76 million, or $1.01 per share, last year.
Excluding items, Webster Financial Corp. reported adjusted earnings of $254.7 million or $1.59 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.5% to $1.01 billion from $995.08 million last year.
Webster Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $248.70 Mln. vs. $171.76 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $1.01 last year. -Revenue: $1.01 Bln vs. $995.08 Mln last year.
Nachrichten zu Webster Financial Corp.
|
22.01.26
|Ausblick: Webster Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.01.26
|Erste Schätzungen: Webster Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)