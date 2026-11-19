Webstep ASA Registered präsentierte in der am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 NOK, nach 0.130 NOK im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156.1 Millionen NOK – eine Minderung von 12.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 178.4 Millionen NOK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch