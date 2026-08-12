Websol Energy System vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Websol Energy System präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.79 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.59 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.73 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch