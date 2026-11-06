Websol Energy System: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Websol Energy System hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.10 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3.61 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Websol Energy System 1.68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch