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19.08.2026 06:37:00
Webrock Ventures Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Webrock Ventures Registered präsentierte in der am 18.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 261.11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.2 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0.7 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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