Webrock Ventures Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Webrock Ventures Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.17 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0.190 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.2 Millionen SEK – eine Minderung von 16.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.2 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch