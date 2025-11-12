|Live-Mitschnitt
|
12.11.2025 19:35:24
Webinar: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Wusstest du, dass dein Gedächtnis dich beim Trading täuscht? Im Webinar hast du erfahren, wie du mit System und Bewusstsein Denkfehler beim Börsenhandel vermeidest.
Im Webinar ging es um einen der grössten, aber meist unterschätzten Risikofaktoren im Trading: das eigene Gedächtnis. Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Das Webinar hat gezeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.
Hast du das Live-Event verpasst? Kein Problem, du kannst dir hier hier die Aufzeichnung anschauen!
Anhand psychologischer Erkenntnisse wird im Webinar für Anfänger und Fortgeschrittene nachvollziehbar, wie Erinnerungsverzerrungen zu Fehleinschätzungen führen - etwa durch selektive Wahrnehmung, überhöhte Erfolgserinnerungen oder das Vergessen von Verlusten. Wer diese mentalen Fallen versteht, kann sie gezielt umgehen und seine Entscheidungen auf eine solidere, datenbasierte Grundlage stellen.
Ziel ist, ein System zu entwickeln, das rationaler arbeitet als das Gedächtnis selbst. So lässt sich das eigene Verhalten im Markt langfristig verbessern - mit klarerem Denken, disziplinierterem Handeln und einem Trading-Mindset, das Emotionen und Erinnerungseffekte konsequent in Schach hält.
Dieses Webinar wurde präsentiert von WH Selfinvest
Dein Experte im Online-Seminar
Dr. Raimund Schriek ist ein vielseitiger Wissenschaftler. Er konzipiert Seminare, Webinare-Reihen und weitere Bildungsangebote im Finanzbereich. Nachhaltiges Trader-Coaching ist eng mit seinem Namen verbunden. Daneben tritt er vor allem als Keynote-Speaker bei finanzwissenschaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland auf. Raimund Schriek ist erfolgreicher Buchautor, u. a. von "Besser mit Behavioral Finance: Finanzpsychologie in Theorie und Praxis" und Du bist Trader!: Wie Du trotz Fiskus, Fast Food und Finanzentertainment erfolgreich wirst". Mehr Infos zu Dr. Raimund Schriek gibt's hier.
