Webinar: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Börsenerfolg ist im Jahr 2026 kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis klarer, reproduzierbarer Prozesse. Im Webinar für aktive Anleger wird ein Trading-Ansatz vorgestellt, der nicht auf schnelle Treffer setzt, sondern auf statistische Vorteile und planbare Einnahmen. Im Mittelpunkt stehen Optionsstrategien, die darauf ausgelegt sind, regelmässigen Cashflow zu generieren und gleichzeitig Risiken kontrolliert zu halten. Wirtschaftspsychologe Markus Herfert verbindet fundierte Analyse mit direkter Anwendung am Markt.

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Gemeinsam werden im Webinar am 12. Mai ab 18 Uhr Aktien und Futures anhand technischer Indikatoren analysiert, um geeignete Setups zu identifizieren. Dabei steht nicht nur das "Was" im Fokus, sondern vor allem das "Warum" hinter jeder Entscheidung. Welche Konstellationen bieten einen Vorteil? Wie lassen sich Wahrscheinlichkeiten sinnvoll nutzen? Und wie entsteht daraus ein strukturierter Ansatz für wiederholbare Trades?

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Im zweiten Teil des Webinars für interessierte Trader folgt die praktische Umsetzung: Es werden 1-2 Positionen live gehandelt und Schritt für Schritt erläutert. So entsteht ein direkter Einblick in Entscheidungsprozesse, Risikomanagement und Timing. Referent Markus Herfert, Wirtschaftspsychologe, verbindet dabei Marktanalyse mit einem klaren Blick auf Verhalten und Disziplin - zwei Faktoren, die für nachhaltigen Erfolg entscheidend sind.

Dieses Webinar wird präsentiert von WH Selfinvest.

Dein Experte im Webinar

Als Wirtschafts-Psychologe (M.Sc.) verbindet Markus Herfert fundiertes Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge mit einem ausgeprägten Verständnis für menschliches Denken und Verhalten. Diese Kombination befähigt ihn, als Optionshändler und Trainer innovative Ansätze zu entwickeln und neue Strategien zu erproben, von denen auch seine Community profitiert. Dabei ist ihm bewusst, dass übermässige Komplexität oft hinderlich wirkt. Deshalb legt Markus grossen Wert darauf, den Handel mit Aktienoptionen verständlich, praxisnah und mit einer gewissen Leichtigkeit zu vermitteln - mit dem Ziel, einen kontinuierlichen monatlichen Cashflow zu ermöglichen.