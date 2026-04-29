Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’023 -1.0%  SPI 18’395 -0.8%  Dow 48’803 -0.7%  DAX 23’955 -0.3%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’816 -0.3%  Gold 4’545 -1.1%  Bitcoin 60’061 -0.3%  Dollar 0.7908 0.2%  Öl 118.9 6.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Newmont, Barrick & Co.: Ist jetzt der richtige Moment auf Bergbauaktien zu setzen?
Wie viel Wert mit einer Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Tether: Wäre eine Anlage von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?
Webinar: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026
Rekordzuflüsse im ersten Quartal: Gold-ETFs erleben in China einen neuen Boom
Suche...
Ein anderer Weg 29.04.2026 19:37:00

Webinar: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Webinar: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Schluss mit Hoffen! Erfahre am 12. Mai ab 18 Uhr, wie Einkommens-Strategien mit Optionen & technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.

Börsenerfolg ist im Jahr 2026 kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis klarer, reproduzierbarer Prozesse. Im Webinar für aktive Anleger wird ein Trading-Ansatz vorgestellt, der nicht auf schnelle Treffer setzt, sondern auf statistische Vorteile und planbare Einnahmen. Im Mittelpunkt stehen Optionsstrategien, die darauf ausgelegt sind, regelmässigen Cashflow zu generieren und gleichzeitig Risiken kontrolliert zu halten. Wirtschaftspsychologe Markus Herfert verbindet fundierte Analyse mit direkter Anwendung am Markt.

» Jetzt anmelden und mehr über Optionen als Anlage-Alternative erfahren!

Gemeinsam werden im Webinar am 12. Mai ab 18 Uhr Aktien und Futures anhand technischer Indikatoren analysiert, um geeignete Setups zu identifizieren. Dabei steht nicht nur das "Was" im Fokus, sondern vor allem das "Warum" hinter jeder Entscheidung. Welche Konstellationen bieten einen Vorteil? Wie lassen sich Wahrscheinlichkeiten sinnvoll nutzen? Und wie entsteht daraus ein strukturierter Ansatz für wiederholbare Trades?

» Hier Plätze sichern für exklusive Profi-Strategien aus erster Hand!

Im zweiten Teil des Webinars für interessierte Trader folgt die praktische Umsetzung: Es werden 1-2 Positionen live gehandelt und Schritt für Schritt erläutert. So entsteht ein direkter Einblick in Entscheidungsprozesse, Risikomanagement und Timing. Referent Markus Herfert, Wirtschaftspsychologe, verbindet dabei Marktanalyse mit einem klaren Blick auf Verhalten und Disziplin - zwei Faktoren, die für nachhaltigen Erfolg entscheidend sind.

Dieses Webinar wird präsentiert von WH Selfinvest.

Dein Experte im Webinar

Ihr Experte im Online-Seminar Als Wirtschafts-Psychologe (M.Sc.) verbindet Markus Herfert fundiertes Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge mit einem ausgeprägten Verständnis für menschliches Denken und Verhalten. Diese Kombination befähigt ihn, als Optionshändler und Trainer innovative Ansätze zu entwickeln und neue Strategien zu erproben, von denen auch seine Community profitiert.
Dabei ist ihm bewusst, dass übermässige Komplexität oft hinderlich wirkt. Deshalb legt Markus grossen Wert darauf, den Handel mit Aktienoptionen verständlich, praxisnah und mit einer gewissen Leichtigkeit zu vermitteln - mit dem Ziel, einen kontinuierlichen monatlichen Cashflow zu ermöglichen.

Weitere Links:

Vier Grundprinzipien für den Erfolg beim CFD-Handel
Ratgeber: Bitcoin kaufen - diese Möglichkeiten gibt es
Forex Trading - Tipps zum Devisenhandel

Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

10:27 Fokus auf Erträge und Inflation
09:29 Achterbahnfahrt dank Novartis
09:10 Marktüberblick: Scout24 im Fokus
06:55 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Warten auf neue Impulse
28.04.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Novartis AG, Zurich Insurance Group AG, UBS Group AG, Roche Holding AG, Nestle SA
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’586.79 19.62 S0VBMU
Short 13’862.86 13.84 STCBFU
Short 14’389.69 8.88 BZWSSU
SMI-Kurs: 13’023.15 29.04.2026 17:30:00
Long 12’510.39 19.77 SJCBCU
Long 12’210.28 13.70 SC4B0U
Long 11’702.49 8.97 S2JBMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie klar im Plus: Auf Wachstumskurs nach erstem Quartal
UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
BYD-Aktie verliert: Herber Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.