Webco Industries hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Webco Industries 6.79 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 194.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 21.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 159.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch