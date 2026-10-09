Weathernews stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Weathernews hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 13.34 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Weathernews 15.17 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.34 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch