Weatherford remporte deux Crystal Awards, prix d'excellence en communications marketing et annonce les distinctions obtenues par l'un de ses dirigeants

HOUSTON, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) annonce avoir reçu deux Crystal Awards, prix d'excellence en communications marketing décernés par l'American Marketing Association (AMA). Les campagnes Weatherford primées figuraient dans les catégories Meilleure campagne marketing pour ForeSite® Flow et Meilleur marketing événementiel pour le système automatisé de tube prolongateur de forage sous pression contrôlée (en anglais, managed pressure drilling ou MPD) Victus™. Weatherford aide ses clients à transformer leur exploitation à l'aide de ces deux technologies pétrolières :

ForeSite Flow est la première solution mondiale de mesure de débit non nucléaire complète dirigée par l'intelligence de Production 4.0. Le débitmètre polyphasé de nouvelle génération optimise les stratégies d'ascension et de production, fonctionne sans séparation ni source nucléaire, et fournit des données en temps réel à tout appareil intelligent, n'importe où dans le monde. S'intégrant complètement à l'écosystème Weatherford ForeSite, ForeSite Flow peut être configuré, géré et automatisé à distance pour des processus éprouvés. Les données à la seconde près révèlent le comportement réel du réservoir en indiquant en continu les taux de production et les propriétés de fluide.

Le système automatisé de tube prolongateur MPD réduit à 20 minutes l'installation sur les plateformes pétrolières qui prenait deux jours. Le système fait partie intégrante de la solution MPD intelligente Victus qui permet aux exploitants et aux sous-traitants d'atteindre leurs objectifs de forage en toute sécurité et à moindre coût en eau profonde, en eau peu profonde ou sur terre. La solution avancée centralise la communication entre les équipements de forage, l'analyse en temps réel des conditions de fond et les réponses automatisées rapides. Elle utilise également un modèle algorithmique exclusif et éprouvé pour maintenir avec précision la pression au puits.

« Ces deux technologies de pointe utilisent la numérisation et l'automatisation pour permettre aux exploitants internationaux de réaliser des économies importantes », déclare Karen David-Green, directrice générale adjointe chargée de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing chez Weatherford. « À chaque étage du puits, des solutions comme celles-ci, incorporant technologies fiables et idées innovantes, assurent à nos clients une rentabilité durable ».

À deux autres occasions, Mme David-Green a été nommée l'une des « 50 femmes les plus influentes du secteur du pétrole et du gaz » par le National Diversity Council et figure parmi les « leaders mondiaux d'influence pour 2020 » du World Affairs Council of Greater Houston. Pour choisir ses lauréats, le National Diversity Council prend en compte les critères suivants : leadership dans l'entreprise et dans la profession, contributions directes à la croissance et à la direction stratégique de l'organisation, bilan soutenu des réalisations dans les domaines d'expertise, source d'inspiration pour les autres femmes, mentorat actif de la nouvelle génération de professionnelles, intégrité et comportement éthique supérieurs, et engagement social de la société.

