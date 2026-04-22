Weatherford International Aktie 24230735 / IE00BLNN3691
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.04.2026 04:28:27
Weatherford International Plc. Q1 Income Rises
(RTTNews) - Weatherford International plc. (WFRD) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $108 million, or $1.49 per share. This compares with $76 million, or $1.03 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.4% to $1.152 billion from $1.193 billion last year.
Weatherford International plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $108 Mln. vs. $76 Mln. last year. -EPS: $1.49 vs. $1.03 last year. -Revenue: $1.152 Bln vs. $1.193 Bln last year.
Nachrichten zu Weatherford International Limited
|
20.04.26
|Ausblick: Weatherford International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.04.26
|Erste Schätzungen: Weatherford International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Weatherford International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)