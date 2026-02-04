Weatherford International Aktie 24230735 / IE00BLNN3691
04.02.2026 04:36:56
Weatherford International Plc. Profit Climbs In Q4, Beats Estimates
(RTTNews) - Weatherford International plc. (WFRD) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $138 million, or $1.91 per share. This compares with $112 million, or $1.50 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.47 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.9% to $1.289 billion from $1.341 billion last year.
Weatherford International plc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $138 Mln. vs. $112 Mln. last year. -EPS: $1.91 vs. $1.50 last year. -Revenue: $1.289 Bln vs. $1.341 Bln last year.
