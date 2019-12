Weatherford gibt das Ableben seines Vorstandsvorsitzenden bekannt

HOUSTON, 3. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) gibt in grosser Trauer bekannt, dass William E. Macaulay, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, Ende vergangener Woche unerwartet verstorben ist. Das Unternehmen spricht seiner Familie in dieser schwierigen Zeit sein aufrichtiges Beileid aus und drückt seinen Dank für das jahrzehntelange Engagement und die Führung von Herrn Macaulay aus.

Mark A. McCollum, Präsident und CEO von Weatherford, kommentierte: „Ich hatte das grosse Privileg, in den letzten drei Jahren eng mit Bill zusammenzuarbeiten und bin über sein plötzliches Ableben zutiefst bestürzt. Er war ein erstaunlicher Geschäftsmann, dessen Vision, Expertise und Führung unser Vorstand und unsere gesamte Branche sehr vermissen werden. Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, so eng mit ihm zusammenzuarbeiten. Er wird immer Teil unserer Weatherford-Familie sein."

Herr Macaulay war seit 1983 Vorstandsvorsitzender von First Reserve, einer globalen Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentgesellschaft in der Energiebranche. Herr Macaulay war von Oktober 1995 bis Mai 1998 Geschäftsführer von Weatherford Enterra. Ausserdem war Herr Macaulay Director of Corporate Finance für Oppenheimer & Co., Inc., wo er von 1972 bis 1982 arbeitete. Zuvor war Herr Macaulay Vorsitzender von CHC Group Ltd., Dresser-Rand Group, Inc., Foundation Coal Holdings Inc. und Pride International sowie Geschäftsführer von Dresser, Inc. und National Oilwell Varco.

