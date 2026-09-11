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11.09.2026 06:37:00
Wealthfront veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wealthfront hat sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 91.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 91.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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