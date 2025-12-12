|
12.12.2025 03:58:59
Wealthfront Prices IPO Of 34.62 Mln Shares At $14.00/shr
(RTTNews) - Wealthfront, a tech-driven financial platform helping digital natives turn their savings into wealth, announced the pricing of its initial public offering of 34.62 million shares of its common stock at a public offering price of $14.00 per share.
The offering consists of 21.47 million shares of common stock being offered by Wealthfront and 13.15 million shares of common stock being offered by existing stockholders. Wealthfront will not receive any proceeds from the sale of shares by the Selling Stockholders.
The shares are expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on December 12, 2025 under the ticker symbol WLTH. The offering is expected to close on December 15, 2025, subject to the satisfaction of customary closing conditions.
In addition, Wealthfront has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 5,192,308 shares of its common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: Wall Street schliesst uneins - Dow mit Rekord -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen enden am Donnerstag leichter
Der heimische Markt beendete den Handel leichter. Der DAX begab sich ins Plus. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.