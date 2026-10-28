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28.10.2026 06:37:00
Wealthbridge Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
Wealthbridge Acquisition hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wealthbridge Acquisition ein EPS von 0.080 USD je Aktie vermeldet.
Wealthbridge Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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