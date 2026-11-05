Wealth First Portfolio Managers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wealth First Portfolio Managers hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.54 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10.39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17.04 Prozent auf 172.3 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch