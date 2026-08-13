WDI präsentierte Quartalsergebnisse

WDI lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 34.11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WDI 7.38 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch