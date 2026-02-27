Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.02.2026 07:51:36

Wdh: VZ Holding verdient im Geschäftsjahr 2025 mehr und erhöht die Dividende

(Wort angepasst im ersten Absatz nach dem Lead. Dagegen gingen die Bankerträge "um" rpt "um" 10 Prozent zurück.)

Zug (awp) - Die VZ Holding ist im Geschäftsjahr 2025 weiter gewachsen. Belastend wirkten sich jedoch die gesunkenen Leitzinsen aus. Die Kundengelder legten derweil weiter klar zu.

Insgesamt erwirtschaftete die VZ Gruppe im zurückliegenden Geschäftsjahr einen um 9,4 Prozent höheren Betriebsertrag von 574,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Erträge aus verwalteten Vermögen stiegen dabei um 15 Prozent. Dagegen gingen die Bankenerträge um 10 Prozent zurück. Als Grund führt das Unternehmen das tiefere Zinsniveau durch die gesenkten Leitzinsen an.

Unter dem Strich legte der Reingewinn um 7,9 Prozent auf 236,4 Millionen Franken zu.

Kundengelder steigen

Für ihre Beratungsprojekte konnte die VZ Gruppe 10'500 neue Kundinnen und Kunden hinzugewinnen. Die Anzahl der sogenannten Plattform-Kunden stieg damit um 12,7 Prozent.

Die gute Entwicklung habe sich direkt positiv in den Kundengeldern niedergeschlagen. Insgesamt konnte das Unternehmen netto Neugelder im Umfang von 5,8 Milliarden Franken hinzugewinnen, nach 5,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die verwalteten Vermögen wuchsen gegenüber dem Vorjahr um deutliche 16,6 Prozent auf 61,8 Milliarden Franken. Dies schaffe laut Unternehmen eine gute Basis für die künftige Ertragsentwicklung.

Dividende steigt

Von der guten Entwicklung sollen auch die Aktionäre profitieren. So schlägt der Verwaltungsrat eine Erhöhung der Ausschüttung auf 2,95 Franken je Aktie vor, nach 2,73 Franken im Vorjahr. Damit würden 50 Prozent des Reingewinns an die Aktionäre weitergegeben.

Mit seinen Zahlen konnte die VZ Gruppe die Erwartungen der Analysten in fast allen Bereichen leicht übertreffen.

Wieder stärkeres Wachstum erwartet

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet VZ-Chef Giulio Vitarelli eine weitere stetige Zunahme der Nachfrage nach der Expertise seines Unternehmens. "Weil die Zinserträge vorerst tiefer bleiben, wird das Wachstum der Bankerträge im ersten Halbjahr noch gebremst", schränkte er jedoch ein.

Bei einer stabilen Entwicklung der Finanzmärkte soll das Wachstum der Erträge und des Reingewinns sich wieder dem Durchschnitt der letzten Jahre annähern, heisst es weiter.

Langjähriger Verwaltungsrat scheidet aus

Zudem hat die Bank noch eine Veränderung im Verwaltungsrat bekanntgegeben. So wird Albrecht Langhart nach über 30 Jahren im Aufsichtsgremium an der nächsten Generalversammlung Ende März nicht mehr zur Wahl antreten.

"Der Verwaltungsrat dankt Albrecht Langhart dafür, dass er die Entwicklung unseres Unternehmens vom kleinen Start-up im Jahr 1993 bis zur heutigen Grösse engagiert und kompetent begleitet hat", lässt sich VRP Matthias Reinhart zitieren. Die verbleibenden sechs Verwaltungsräte stellen sich alle zur Wiederwahl.

cg/to

