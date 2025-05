Wdh: Unicredit stockt Beteiligung an Alpha Bank auf - Plant weitere Erhöhung

(Am Ende des ersten Absatzes wurde ein Grammatikfehler entfernt.)

MAILAND (awp international) - Die Unicredit setzt ihre Einkaufstour fort. Die Beteiligung an der griechischen Alpha Bank sei auf etwa 20 Prozent erhöht worden, teilte das Bankhaus am Mittwoch in Mailand mit. Bislang hatten die Italiener knapp zehn Prozent der Alpha-Bank-Anteile gehalten. Die Aufstockung des Anteils werde einen zusätzlichen Gewinn von etwa 180 Millionen Euro pro Jahr generieren. Zudem will die italienische Grossbank bei den Aufsichtsbehörden die Genehmigung beantragen, ihre Alpha-Anteile auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen zu dürfen.

Der Kurs der Alpha-Bank-Aktien legte nach Bekanntgabe der Transaktion um sechs Prozent zu. Das griechische Institut ist aktuell knapp sieben Milliarden Euro wert. Auch die Unicredit-Anteile verteuerten sich am Mittwoch nach der Ankündigung. Der Börsenwert der Bank zog zuletzt um rund zwei Prozent auf fast 90 Milliarden Euro an. Unterdessen arbeitet die Unicredit weiter an ihren Plänen, die deutsche Commerzbank und die italienische Banco BPM zu übernehmen./lew/zb/stk