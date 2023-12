Wdh: Starrag und Tornos haben Fusion zur StarragTornos Holding vollzogen

(Im 2. Abschnitt fehlender Nennwert ergänzt)

Rorschacherberg (awp) - Die Fusion von Starrag und Tornos ist abgeschlossen. Mit dem Handelsregistereintrag vom gestrigen Donnerstag und der Änderung der Firma in StarragTornos Group AG ist der Zusammenschluss der beiden Schweizer Traditionsfirmen nun vollzogen. Die neuen Aktien der StarragTornos Group werden am (heutigen) Freitag erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt.

Ende November 2023 hatten die jeweiligen Generalversammlungen der Starrag Group Holding AG und der Tornos Holding AG mit grosser Mehrheit der Fusion der beiden Unternehmen zugestimmt. Durch den Zusammenschluss der zwei Werkzeugmaschinenbauer wurde das Aktienkapital der Starrag Group Holding AG laut einer Mitteilung der Firma vom Freitag um 2,1 Millionen Namenaktien mit einem Nennwert 8,50 Franken je Aktie auf neu rund 5,5 Namenaktien erhöht. Dies entspricht einem Aktienkapital von 46,5 Millionen Franken. Die Marktkapitalisierung der neuen Firma beträgt basierend auf dem Schlusskurs der Aktien vom 7. Dezember rund 270 Millionen Franken.

Die StarragTornos Group AG erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2022 auf einer Pro-forma-Basis einen Umsatz von 499,0 Millionen Franken, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 29,6 Millionen und ein Reinergebnis von 20,8 Millionen Franken.

