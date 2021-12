Wdh Samih Sawiris übergibt das Steuer bei Orascom DH an Sohn Naguib Sawiris

(Tippfehler beseitigt)

Altdorf/Kairo (awp) - Beim Immobilienentwickler und Hotelkonzern Orascom DH kommt es zu einem Machtwechsel. So wird VR-Präsident und Mehrheitsaktionär Samih Sawiris an der nächsten Generalversammlung sein Amt und die Kontrolle an seinen Sohn Naguib Sawiris übergeben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Er werde aber dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Nach 30 Jahren bei Orascom DH sei es Zeit, sich auf das nächste Kapitel zu fokussieren, lässt sich Samih Sawiris in der Mitteilung zitieren. Sein Sohn Naguib bringe das Rüstzeug mit, um die Gesellschaft zusammen mit CEO Omar El Hamamsy in die Zukunft zu führen.

Derweil bleibt Samih Sawiris Hauptaktionär und VR-Präsident bei Andermatt Swiss Alps. Orascom DH hält einen Anteil von 49 Prozent am Unternehmen und die Mehrheit ist in Privatbesitz von Samih Sawiris.

