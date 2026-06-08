Wdh: Patrimonium Swiss Real Estate steigert Gewinn - Details zur Kapitalerhöhung

(Wiederholung mit korrektem Wochentag)

Baar (awp) - Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) den Gewinn deutlich gesteigert. Konkret steigerte der Immobilienfonds das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 24,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Die Dividende soll in der Folge um 2,5 Prozent auf 3,75 Franken je Aktie erhöht werden.

Die Mietzinseinnahmen des Fonds stiegen um 3,5 Prozent auf 56,1 Millionen. Diese Zunahme sei hauptsächlich auf den Nettoeffekt aus den Akquisitionen und Veräusserungen von Liegenschaften, auf den positiven Einfluss von Indexierungen und Wiedervermietungen auf die Mietzinsen sowie auf die Senkung der Leerstandsquote zurückzuführen. Die Leerstandsquote ging unter anderem wegen der Fertigstellung des Projekts "Creative Factory / Chêne 5" zurück.

Per Ende März 2026 erreichte der Marktwert des Portfolios 1,35 Milliarden Franken (+6,2%). Die Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr sei auf organisches Wachstum (2,8%), einen niedrigeren Diskontsatz, externes Wachstum und wertvermehrende Investitionen zurückzuführen.

Wie angekündigt ist nun eine weitere Kapitalerhöhung geplant. Diese hat einen Umfang von 81 Millionen Franken und soll am 13. Juli 2026 durchgeführt werden. Die Zeichnungsfrist dauert vom 22. Juni bis am 3. Juli. 25 bestehende Anteile berechtigen zum Bezug von 2 neuen Anteilen zu einem Ausgabepreis von 158,45 Franken je Anteil.

Das aufgenommene Kapital soll für den Erwerb von Liegenschaften sowie für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet werden.

cf/