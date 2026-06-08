Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’321 -0.5%  SPI 18’853 -0.4%  Dow 50’786 -0.2%  DAX 24’616 -0.6%  Euro 0.9204 0.3%  EStoxx50 6’062 0.0%  Gold 4’330 0.0%  Bitcoin 50’839 1.0%  Dollar 0.7977 0.2%  Öl 94.0 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Ein Jahrhundert voller Visionen: Die aussergewöhnliche Geschichte der Walt Disney Company
BioNTech-Aktie & Co.: Warum Unternehmen ihre Aktien im Ausland platzieren
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
Intel-Aktie springt kräftig hoch: Berichte über Grossauftrag von Alphabet für KI-Chips
Suche...
eToro entdecken
08.06.2026 22:33:36

Wdh: Patrimonium Swiss Real Estate steigert Gewinn - Details zur Kapitalerhöhung

(Wiederholung mit korrektem Wochentag)

Baar (awp) - Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) hat im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende März) den Gewinn deutlich gesteigert. Konkret steigerte der Immobilienfonds das Nettoergebnis um 17 Prozent auf 24,5 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Die Dividende soll in der Folge um 2,5 Prozent auf 3,75 Franken je Aktie erhöht werden.

Die Mietzinseinnahmen des Fonds stiegen um 3,5 Prozent auf 56,1 Millionen. Diese Zunahme sei hauptsächlich auf den Nettoeffekt aus den Akquisitionen und Veräusserungen von Liegenschaften, auf den positiven Einfluss von Indexierungen und Wiedervermietungen auf die Mietzinsen sowie auf die Senkung der Leerstandsquote zurückzuführen. Die Leerstandsquote ging unter anderem wegen der Fertigstellung des Projekts "Creative Factory / Chêne 5" zurück.

Per Ende März 2026 erreichte der Marktwert des Portfolios 1,35 Milliarden Franken (+6,2%). Die Wertsteigerung im Vergleich zum Vorjahr sei auf organisches Wachstum (2,8%), einen niedrigeren Diskontsatz, externes Wachstum und wertvermehrende Investitionen zurückzuführen.

Wie angekündigt ist nun eine weitere Kapitalerhöhung geplant. Diese hat einen Umfang von 81 Millionen Franken und soll am 13. Juli 2026 durchgeführt werden. Die Zeichnungsfrist dauert vom 22. Juni bis am 3. Juli. 25 bestehende Anteile berechtigen zum Bezug von 2 neuen Anteilen zu einem Ausgabepreis von 158,45 Franken je Anteil.

Das aufgenommene Kapital soll für den Erwerb von Liegenschaften sowie für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet werden. 

cf/

In eigener Sache

Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur

Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Völlig losgelöst
09:45 Marktüberblick: Sell-off im Technologiesektor
09:10 SMI sehr stabil
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
05.06.26 Julius Bär: 10.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Roche Holding AG, Nestle SA, Cie Financiere Richemont SA, Novartis AG
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’868.41 19.54 B5HSYU
Short 14’143.52 13.95 SHSBXU
Short 14’667.29 8.99 S8QBNU
SMI-Kurs: 13’320.99 08.06.2026 17:31:44
Long 12’752.32 19.40 BSUBWU
Long 12’466.36 13.73 S69BJU
Long 11’936.81 8.93 BHZSRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Microsoft aus dem Depot geflogen: Diese US-Aktien besitzt der Gates Foundation Trust in Q1 2026
Novo Nordisk-Aktie schwächelt: Wegovy als Pille begeistert - Anleger bleiben dennoch vorsichtig
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Apple-Aktie vor WWDC 2026 fester: Siri im Neustart-Modus - Experten zweifeln
Lage in Nahost und KI-Zweifel: US-Börsen schliessen uneins -- SMI letztlich tiefer -- DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen -- Kräftige Abschläge zum Handelsende an den Börsen in Asien
Jenseits von Gold: Diese Investments könnten vor Inflation schützen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
Tesla-Aktie im Plus: Analyst verabschiedet sich von seinem Verkaufsvotum

Top-Rankings

KW 23: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 23: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.