Wdh: Morning Briefing - International

(Im Absatz zu Asien wurde der Hinweis auf Gewinne in Japan gestrichen. Die Börse dort hat am Montag wegen eines Feiertags geschlossen.)

FRANKFURT (awp international)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNGSVERSUCH TROTZ WAHLAUSGANG - Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem Dax zu Wochenbeginn helfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 25.418 Punkte. Damit würde dem Dax die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den Dax am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der Dax nach seinem Rekord von 26.618 Punkten nun drei schwache Wochen.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die New Yorker Börsen sind am Freitag mehrheitlich wenig bewegt aus dem Handel gegangen. Als Kursstütze nach dem starken Vortag erwiesen sich die zuletzt sinkenden Ölpreise. Dass die Renditen für US-Anleihen nach der jüngsten Pause wieder anzogen, beeindruckte die Anleger nicht. Auch der grosse Verfall an den Terminbörsen hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich noch 0,18 Prozent auf 51.682,64 Punkte. Angesichts der deutlichen Kursabschläge vor der gestrigen Erholung beläuft sich der Wochenverlust für den Leitindex auf 1,7 Prozent. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,17 Prozent auf 7.650,50 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es sogar um 0,67 Prozent auf 29.644,17 Punkte nach oben, womit er die anderen Indizes einmal mehr übertrumpfte. Vor allem dank des starken Donnerstags schraubte er sein Wochenplus damit auf 0,9 Prozent hoch

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte zum Wochenauftakt dank rückläufiger Ölpreise und einer weiteren Erholung bei Technologiewerten wie Samsung oder SK Hynix zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Südkorea aus. Die Börsen in China und Hongkong waren ebenfalls im Plus, aber lediglich moderat.

DAX 25304,06-1,6% XDAX 25311,85-1,34% EuroSTOXX 506236,20-1,37% Stoxx50 5308,86-1,00%

DJIA 51682,64-0,18% S&P 500 7650,500,17% NASDAQ 100 29644,170,67% °

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 120,73 +0,34%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1476 -0,08% USD/Yen 157,03 0,10% Euro/Yen 180,23 0,01%

BITCOIN:

Bitcoin (USD, Bitstamp) Bitcoin 81.306 0,19%

ROHÖL:

Brent 101,94 -1,93 USD WTI 98,41 -1,89 USD

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PRESSESCHAU

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bis 06.30 Uhr: - VW hält bei Porsche weitere 4.000 Stellen für entbehrlich, HB - Peter S. Krause, Vorsitzender der Metallarbeitgeber in Baden-Württemberg: "Längere Arbeitszeiten dürfen keine Tabuzone sein", Interview, FAZ - Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) lehnt Personaldebatte über Merz nach CDU-Wahldebakel ab. Aufruf an SPD, Reformkurs mitzutragen: "Mir ist ziemlich egal, wie sich die SPD jetzt fühlt", Welt - SPD-Bundestagsabgeordneter Özdemir stellt Regierungsbeteiligung seiner Partei infrage: "Dann sind wir es nicht wert, weiterzuregieren", Welt - Anke Rehlinger, stellvertretende SPD-Vorsitzende und saarländische Ministerpräsidentin, fordert nach den historischen Niederlagen ihrer Partei in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern Kurskorrekturen der Bundesregierung, Politico - Alexander Schweitzer, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzende, fordert seine Partei nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu einer Kurskorrektur auf, Rheinpfalz - Gordon Schnieder (CDU), rheinland-pfälzischer Ministerpräsident, stellt sich hinter den Kanzler, Rheinpfalz - SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese warnt nach Merz-Erklärung vor Überforderung der Bürger, Rheinische Post - Bei Mercedes droht ein Arbeitskampf, HB - Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Genugtuung bringt mir nichts", Interview, HB - Chef der Grünen Jugend übt Kritik an Wahlkampfstrategie seiner Partei, T-Online - Krankenhäuser rufen Linnemann zu Abbau von Regulierungen auf. "Minister Linnemann hat jetzt die Gelegenheit, seine Forderungen nach Entbürokratisierung ganz konkret im Gesundheitswesen umzusetzen.", Rheinische Post - Unternehmer Ulrich Grillo: "Richtige Reformen sind teilweise auch gegen die Bürger", Interview, HB

bis 20.30 Uhr: - Nach Berlin-Wahl: Ostdeutsche Bauindustrie fordert Verlässlichkeit und schnelle Regierungsbildung, Politico - CDU-Wirtschaftsflügel lobt Merz für Reformenansage, Bild - DIW-Chef Marcel Fratzscher: Tankrabatt ist teuer und sozial ungerecht, HB - VDA-Chefin Hildegart Müller fordert vor IG-Metall-Aktionstag mehr Veränderungsbereitschaft, Gastbeitrag, HB - Ökonomen und Verbände uneins über Tankrabatt, Bild - Verbraucherzentralen begrüssen Linnemanns Rückkehr zu Info-Pflicht für Krankenkassen, Rheinische Post - SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese verteidigt die von Bund und Ländern beschlossenen Entlastungen wegen der hohen Benzin- und Dieselpreise gegen Kritik, Rheinische Post - Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek nennt Kanzler-Auftritt "mediale Luftnummer", Rheinische Post