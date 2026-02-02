Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.02.2026 07:48:36

Wdh: Morning Briefing - International

(Bitcoin-Preis ergänzt)

FRANKFURT (awp international)

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KORREKTUR GEHT WEITER - Die Börsenlage bleibt zum Februar-Auftakt von Nervosität geprägt. Für den Dax deutet sich ein schwacher Start in den neuen Monat an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Prozent tiefer auf 24.285 Punkte. Er würde damit die Freitagserholung schon wieder abhaken und sein Zwischentief von 24.266 Punkten vom vergangenen Donnerstag ansteuern. Die fragile Lage an den Finanzmärkten geht von den Edelmetallmärkten aus, an denen seit Freitag die Rekordrally korrigiert. Die Marktstimmung sei deshalb deutlich angespannt, schrieb am Morgen der Chefmarktanalyst bei AT Global Markets, Nick Twidale. "Bei solch historischen Kursbewegungen sinkt das Anlegervertrauen nicht nur in Bezug auf Gold, sondern auf den gesamten Markt rapide". Die Preise für Gold und Silber geben am Morgen nochmals deutlich nach. Sorgen bereiten den Anlegern auch weiterhin die geopolitischen Krisenherde, nachdem Irans oberster Führer im Falle eines US-Angriffs vor einer regionalen Eskalation gewarnt hat.

USA: - IM MINUS - Der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump für den künftigen Notenbankchef hat am Freitag an den New Yorker Börsen für Aufregung gesorgt. Der Trend ging nach unten, weil der nominierte Nachfolger Kevin Warsh nicht als Verfechter der bislang erwarteten Lockerungen gilt. Aufgrund geldpolitischer Unsicherheit kam es vor allem bei den Gold- und Silberpreisen zu Verwerfungen. Quartalszahlen von Apple gingen etwas unter. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,36 Prozent auf 48.892,47 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er damit auf ein ähnlich deutliches Minus, während sein Januar-Plus auf 1,7 Prozent schrumpfte. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,43 Prozent auf 6.939,03 Zähler, während der Nasdaq 100 1,28 Prozent auf 25.552,39 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz rutschte damit auch ins Negative, während der Tech-Index für Januar einen Anstieg um 1,2 Prozent verbuchte

ASIEN: - VERLUSTE - Die fortgesetzten Turbulenzen an den Rohstoffmärkten haben am Montag die Stimmung an den Börsen Asiens belastet. Die Preise für Gold und Silber fielen nach ihren Rekordrallys weiter deutlich. Gerade Spekulanten, die mit Kredit auf weiter steigenden Notierungen gesetzt hatten, stehen daher seit Ende letzter Woche unter Druck. Sie dürften teils zu Notverkäufen gezwungen sein, was auch auf andere Märkte abstrahlt, bis sich die Lage beruhigt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel am Montag kurz vor dem Handelsende um rund ein Prozent. An den chinesischen Börsen ging es etwas stärker nach unten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,7 Prozent auf 4.706,34 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 2,8 Prozent einknickte.

                                
DAX             24538,81   0,94%
XDAX            24504,09   0,14%
EuroSTOXX 50     5947,81   0,95%
Stoxx50          5084,12   0,80%
                                
DJIA            48892,47  -0,36%
S&P 500          6939,03  -0,43%
NASDAQ 100      25552,39  -1,28%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

                            
Bund-Future    128,30  0,14%

DEVISEN:

                          
Euro/USD    1,1846  -0,06%
USD/Yen     154,79   0,02%
Euro/Yen    183,41  -0,02%

BITCOIN:

                               
Bitcoin            75.71  -1,5%
(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

                         
Brent    65,72  -3,60 USD
WTI      61,70  -3,51 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr: - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt auf Geheimdienst-Kooperation mit USA, Augsburger Allgemeine - Christliche Hilfsorganisationen fordern von der Bundesregierung ein Jahr nach dem USAID-Kahlschlag mehr Geld für die globale Gesundheit, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr: - DWP Bank startet mit Schwung ins Jahr, Gespräch mit Vorstandsmitglied Kristina Lindenbaum, BöZ - "Die KI schreibt uns intelligente Speisepläne", Gespräch mit Apetito-Chef Jan-Peer Laabs darüber, warum Tiefkühlmenüs boomen und wie das Unternehmen Künstliche Intelligenz in der Küche einsetzt, HB - Trotz sinkender Dealzahlen fliesst wieder mehr Kapital in deutsche Startups. Drakestar-Partner Julian Riedlbauer sagt, warum Investoren selektiver geworden sind, den KI-Hype rationaler bewerten - und die Grenzen zwischen Venture Capital und Private Equity stärker verwischen, Gespräch, BöZ - Ende Februar will die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag präsentieren, um den Zugang zum Binnenmarkt industriepolitisch stärker zu regulieren. Das stellt nach Ansicht des Handelsexperten Andreas Haak einen Wendepunkt dar weg vom bisherigen liberalen Ansatz, Gespräch, BöZ - Roland-Berger-Chef Schaible zieht sein WEF-Fazit. Der Berater spricht über Fragen, die Unternehmer in diesem Jahr befassen werden, und über den Vorteil, als Berater nicht amerikanisch zu sein, BöZ - CSU-Chef Markus Söder sieht in Mehrarbeit eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands, Gespräch, ARD - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt aus der Union geforderte Sozialkürzungen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums in Deutschland ab, Gespräch, ARD - Der eng mit der C&a-Familie Brenninkmeijer verbundene Finanzinvestor Bregal Unternehmerkapital tritt in den niederländischen Markt ein, Gespräch mit Kogründer und geschäftsführendem Partner Florian Schick, FAZ - "KI sichert Arbeitsplätze", Gespräch mit Sack-Inhaber und Geschäftsführer Bernhard Sack, FAZ - Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado hält einen politischen Übergang in Venezuela weg von den verbliebenen Machtstrukturen des gestürzten Präsidenten Nicolás Maduro für unausweichlich, Gespräch, CBS - Die EU will Fördergelder für hiesige Unternehmen an deren Produktion im eigenen Wirtschaftsraum knüpfen. Das soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern, Gastbeitrag von EU-Kommissar Stéphane Séjourné, HB - "Der Dollar-Verfall ist symptomatisch", Gespräch mit Ökonom Barry Eichengreen über eine mögliche Schwächung der US-Zentralbank, die Zukunft des Dollars und Donald Trumps Obsession gegen Europa, HB

/mis

