Wdh: Morning Briefing - International

FRANKFURT (awp international)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der Rekordrally zu Monatsbeginn atmen Investoren am deutschen Aktienmarkt erst einmal weiter durch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,2 Prozent tiefer auf 20.297 Punkte. Die Bestmarke vom Montag bei 20.461 Punkten bleibt aber in Reichweite. An der Wall Street korrigieren die Indizes derweil etwas deutlicher von ihren Rekordständen.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenauftakt ausgeweitet. Die Indizes entfernten sich damit etwas von ihren in der Vorwoche erreichten Bestmarken. Marktteilnehmer wollten sich vor den am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten nicht mehr vorwagen, hiess es aus dem Handel. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,35 Prozent auf 44.247,83 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,34 Prozent auf 21.368,18 Zähler nach unten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,30 Prozent auf 6.034,91 Punkte. Von den Inflationsdaten erhoffen sich die Anleger neue Signale hinsichtlich der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche. Es wird überwiegend mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Für eine Zinssenkung könnte es nach Einschätzung der Commerzbank aber knapp werden, falls die Inflation im November höher als erwartet ausfällt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Investoren warten auf US-Inflationsdaten, die den weiteren Zinskurs der US-Notenbank Fed mitbestimmen werden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor Handelsschluss um 0,1 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten fiel zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büsste 0,6 Prozent ein. In Südkoreas ging die Kurserholung nach den Jahrestiefs infolge der jüngsten Staatskrise weiter.

DAX 20.329,16 -0,08% XDAX 20.297,96 -0,09% EuroSTOXX 50 4.951,74 -0,68% Stoxx50 4.402,17 -0,64% DJIA 44.247,83 -0,35% S&P 500 6.034,91 -0,30% NASDAQ 100 21.368,18 -0,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 135,92 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,05 0,00% USD/Yen 151,66 -0,18% Euro/Yen 159,65 -0,18%

BITCOIN:

Bitcoin 97.671 1,06% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,70 +0,50 USD WTI 69,10 +0,51 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Migrationsforscher Jochen Oltmer: Zahl der Rückkehrer nach Syrien nicht überschätzen, Augsburger Allgemeine

- Terrorismusexperte Peter Neumann: Rebellengruppe HTS weiter islamistisch, ZDF-Sendung Heute Journal

- Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul: Keine Koalition ohne Rücknahme der Wahlrechtsreform, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

- Zahl der Spender und Spendenvolumen 2023 gegenüber Vorjahr deutlich gesunken, Rheinische Post

- Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU): Bund soll Wohngeld komplett bezahlen, Rheinische Post

- Das Bundeswirtschaftsministerium hat bislang rund zwölf Milliarden Euro Subventionen für den Hochlauf der Wasserstoffproduktion gezahlt, Bild

bis 23.00 Uhr:

- Steuer-Razzia bei Adidas an mehreren Standorten, auch Konzernzentrale in Herzogenaurach - Adidas bestätigt Vorgänge: "Zusammenhang mit der Einhaltung von zoll- und steuerrechtlichen Vorschriften bei der Einfuhr von Produkten nach Deutschland", Manager Magazin

- Walgreens in Gesprächen über den Verkauf an Sycamore Partners, WSJ

- Die deutschen Forschungsausgaben sind auf Rekordniveau. International fällt die Bundesrepublik aber zurück - und vernachlässigt dabei Zukunftstechnologien, HB

- Volkswagen erwägt, die Produktion des Golfs nach Mexiko zu verlagern, HB

- Überschuldung privater Haushalte nimmt zu: Die Inflation ist erneut gestiegen - Experten warnen vor den Folgen für Verbraucher, HB

- Forscher stellen Wasserstoffstrategie infrage, HB

- Andreas Grabenweger ist Masseverwalter im Konkursverfahren von René Benko als Unternehmer und kritisiert den weiterhin luxuriösen Lebensstil des gefallenen Immobilienmoguls und erklärt, wie das Stiftungskonstrukt ihm die Hände bindet, Interview, FAZ

- Nach der Bahngewerkschaft EVG hat sich auch der Betriebsrat der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn mit scharfer Kritik am Management zu Wort gemeldet, FAZ

- "Ich halte dies schon für sehr ambitioniert": Allianz-Vorstandschef Oliver Bäte über die Ziele des Dreijahresprogramms, Interview, Böz

- Das Start-up Dwinity will mit Hilfe von Blockchain-Technologie und Künstlicher Intelligenz ermöglichen, riesige Datenmengen sinnvoll zu nutzen, Böz

