Wdh Lastminute steigert Umsatz und wird deutlich profitabler

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag vorbörslich leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex wird etwas fester erwartet. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag sowohl Gewinne als auch Verluste zu beobachten. Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch stärker.