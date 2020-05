Wdh: General Electric streicht rund 13 000 Jobs in der Flugzeugsparte

(Flugzeugsparte im Leadsatz ergänzt)

EVENDALE (awp international) - Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat in der Corona-Krise einen grossen Stellenabbau in seiner Flugzeugsparte angekündigt. Es sei geplant, die weltweite Beschäftigtenzahl in diesem Jahr um rund 25 Prozent zu senken, erklärte der GE-Aviation-Chef David Joyce am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Damit wären insgesamt rund 13 000 Jobs betroffen. Der Abschwung in der Branche sei beispiellos, so Joyce. Die Corona-Pandemie dürfte im zweiten Quartal zu einem Einbruch des Luftverkehrs um rund 80 Prozent führen. Die Aktie des ohnehin schon seit längerem stark angeschlagenen Mutterkonzerns General Electric geriet im US-Handel deutlich ins Minus./hbr/DP/he