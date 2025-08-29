Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’495 -0.3%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9355 -0.1%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’960 -3.6%  Dollar 0.7998 -0.2%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban bei Krypto-IPOs skeptisch - Ähnlichkeiten zu Meme-Coins
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
ProSiebenSat.1-Aktie klettert nach Bieterwettstreit - Gefahr für Netflix, Disney & Co.?
Highlight-Gruppe erzielt weniger Umsatz und hohem Verlust im Halbjahr
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.08.2025 18:45:36

Wdh: Ems-Chemie erhält im Frühjahr einen neuen Finanzchef

EMS-CHEMIE
615.68 CHF -1.01%
Kaufen Verkaufen

(Titel angepasst)

Domat/Ems (awp) - Der Spezialchemiekonzern Ems wird per 1. März 2026 in der Person von Alexander Hergert einen neuen Finanzchef erhalten. Hergert ist derzeit CFO des Unternehmensbereichs EMS-EFTEC und wird damit auch Teil der Ems-Geschäftsleitung.

Der aktuelle Finanzchef Olivier Minger wird sich per Ende Februar 2026 ausserhalb der Gruppe neu orientieren, teilte Ems-Chemie am Freitag nach Börsenschluss mit. Minger hatte die Position gerade erst am 1. Oktober 2023 angetreten.

Definitiver Abschluss

Darüber hinaus publiziert die Gruppe den definitiven Halbjahresabschluss 2025. Dieser weise "keine wesentlichen" Abweichungen zum provisorischen Abschluss auf, der Mitte Juli gezeigt wurde.

Laut definitivem Semester-Abschluss sank der konsolidierte Nettoumsatz um 6,2 Prozent auf 1,02 Milliarden Franken. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg hingegen um 1,6 Prozent auf 296 Millionen.

Mitte Juli hatte Ems auf provisorischer Basis die gleichen Werte vermeldet. Der EBITDA wurde hingegen leicht auf 324 von 323 Millionen im Vergleich zu den provisorischen Werten angepasst. Und die EBIT-Marge wird neu mit 29,1 Prozent beziffert (alt: 29,0%).

Neu sind die Angaben zum Nettogewinn, die im Juli nicht vorgelegen hatten. Er stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 0,2 Prozent auf 253 Millionen Franken.

Zum Ausblick gab es keine neuen Aussagen.

ra/cf