Wdh: CTS Eventim legt bei Umsatz und operativem Ergebnis kräftig zu

(Richtig gestellt wird der Wochentag. CTS hat die Zahlen am Dienstag veröffentlicht)

MÜNCHEN (awp international) - Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim hat das Gesamtjahr 2024 dank eines starken Schlussquartals mit Rekordwerten geschlossen. Der Umsatz sei 2024 im Jahresvergleich um 19,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro geklettert, teilte der MDax -Konzern am Dienstag bei Vorlage von vorläufigen Zahlen in München mit. Dazu hätten die beiden Geschäftsbereiche Ticketing und Live Entertainment beigetragen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 21,9 Prozent auf 542,2 Millionen Euro zu. Mit beiden Kennziffern übertrafen die Münchner die Erwartungen der Analysten. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen am 27. März veröffentlichen./mne/tih