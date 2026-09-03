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03.09.2026 06:48:37

Wdh: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant

Broadcom
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(Wiederholung vom Vorabend)

SAN JOSE (awp international) - Der Chipkonzern Broadcom rechnet dank florierender Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) mit einem anhaltend hohen Wachstum. Das Geschäft mit Chips für KI-Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI soll nach Aussagen des Konzernchefs Hock Tan während einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen in den kommenden Jahren kräftig anziehen.

Die Aktie, die nachbörslich wegen eines enttäuschend aufgenommenen Umsatzziels für das laufende vierte Quartal zunächst stark nachgegeben hatte, drehte nach Tans Aussagen ins Plus. Der seit 2006 amtierende Konzernchef Hock Tan erhöhte zum einen das Ziel für KI-Chips in dem bis Ende Oktober laufenden Geschäftsjahr 2025/26 leicht auf 58 Milliarden Dollar.

Im darauffolgenden Geschäftsjahr soll der Erlös mit KI-bezogenen Produkten auf 115 Milliarden Dollar steigen und sich im Jahr darauf auf 230 Milliarden Dollar verdoppeln.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 peilt Broadcom einen Konzernumsatz von knapp 35 Milliarden Dollar an. Das wäre ein Plus von 93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die um Sondereffekte bereinigte Marge soll bei rund 66 Prozent stabil gehalten werden.

Im dritten Quartal zog der Erlös um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar an. Bei dem um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn verzeichnete Broadcom einen Anstieg um 92 Prozent auf etwas mehr als 20 Milliarden Dollar. Die operative Marge sei daher leicht auf knapp 68 Prozent gestiegen.

Die Broadcom-Aktie legte in New York nachbörslich rund zwei Stunden nach Ende des regulären Handels leicht auf rund 370 Dollar zu, nachdem sie in den ersten Minuten nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zeitweise bis auf 345 Dollar gefallen war.

Das Papier steht seit dem Anfang Juni erreichten Rekordhoch von 495 Dollar unter Druck und büsste seitdem rund ein Viertel ihres Werts ein. In den vergangenen Jahren zählt die Aktie zu den Papieren, die am stärksten vom KI-Boom an der Börse profitiert haben.

Der Kurs der Broadcom-Aktie hat sich seit Anfang September 2021 mehr als versiebenfacht. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als 1,7 Billionen Dollar gehört der Chiphersteller derzeit zu den weltweit wertvollsten Konzernen. Aktuell liegt das US-Unternehmen auf Rang acht in dieser Wertung./zb/he

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