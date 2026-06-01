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01.06.2026 18:27:36

Wdh Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen

(Schlagwort in der Überschrift ergänzt.)

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas Aktienmärkten hat es zu Wochenbeginn an neuem Schwung gefehlt. Getrübt wurde das Bild davon, dass es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs mit gegenseitigen Angriffen wieder einen Rückschlag gab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel letztlich um 0,26 Prozent auf 6.034,95 Punkte, nachdem im Tagestief sogar die 6.000-Zähler-Marke ins Wanken geraten war. Ausserhalb des Eurogebiets stand vor allem die schweizerische Börse wegen schwacher Pharmawerte unter Druck. Der Leitindex SMI sank in Zürich um 1,75 Prozent 13.305,40 Punkte. In London gab der FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 10.338,95 Zähler nach.

Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

Marktbeobachter Timo Emden verglich die Lage mit "geopolitischem Ping-Pong". Auf jede Friedenshoffnung folgten neue Zweifel und auf Zuversicht wieder Ernüchterung. Im Iran-Krieg war es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe gekommen. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 schnitten die Aktien von Öl- und Gaskonzernen als Profiteur wieder anziehender Ölpreise am besten ab. Die Ölpreise zogen vor allem infolge des Berichts an, dass der Iran die Verhandlungen mit den USA wohl auf Eis legen wolle.

Gefragt waren auch die Anteilsscheine von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen . Mt einer sprunghaften Erholung der SAP -Aktien war Technologie geprägt vom Softwarebereich und von Aussagen des Nvidia -Chefs Jensen Huang. Dieser hatte im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholt, dass KI für den Softwarebereich keine Bedrohung sei.

Gewinne konnten Anleger noch im Mediensektor erzielen, angeführt von einer Erholung bei Aktien von Wolters Kluwer und Relx , die sich auch von Sorgen vor KI-Gegenwind erholten. Aus dem erweiterten Medienbereich konnten sich die Titel von Universal Music letztlich knapp ins Plus retten. Der Musikkonzern hatte die Kaufofferte der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital als zu niedrig abgelehnt.

Schwäche zeigten dagegen vor allem die Gesundheitswerte mit den beiden Schweizer Pharmagrössen Novartis und Roche , deren Titel jeweils mehr als drei Prozent einbüssten. Händler sprachen hier nach einer starken Entwicklung im Mai von Gewinnmitnahmen.

Im insgesamt weiter von den Iran-Sorgen getrübten Reise- und Freizeitsektor ragte Easyjet mit einem Kurssprung um zehn Prozent heraus. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake hatte am Freitagabend vorherige Gerüchte bestätigt, dass sie sich in einem frühen Stadium von Überlegungen zur Abgabe eines Kaufgebots für die Billigfluglinie befindet.

In Paris knackten die Anteile von Schneider Electric mit einem Kursplus von 2,3 Prozent ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat. Zuvor hatte Goldman-Analystin Daniela Costa in ihrer Studie auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen Softbank Group beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich verwiesen./tih/jha/

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