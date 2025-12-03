Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
03.12.2025 08:06:36
Wdh: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert
(Im zweiten Satz wurde der Wochentag berichtigt: Mittwoch rpt Mittwoch)
TOULOUSE (awp international) - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.
Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen./stw/jha/
Nachrichten zu Airbus SE
|
08:06
|Wdh: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert (AWP)
|
07:15
|EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance (EQS Group)
|
04:08
|Airbus muss bei bis zu 628 Flugzeugen Metallverkleidungen überprüfen (Spiegel Online)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Schwacher Handel: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
02.12.25
|Airbus-Aktie fällt: A320-Rumpfdefekt drückt November-Zahlen - Airbus bewertet weitere Schritte (Dow Jones)
|
02.12.25
|Fehlende Impulse in Europa: STOXX 50 kaum bewegt (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
