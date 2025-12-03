Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.12.2025 08:06:36

Wdh: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert

Airbus
177.95 CHF -0.87%
(Im zweiten Satz wurde der Wochentag berichtigt: Mittwoch rpt Mittwoch)

TOULOUSE (awp international) - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus kann auch in diesem Jahr nicht so viele neue Jets ausliefern wie geplant. Wegen Problemen an Rumpfteilen eines Zulieferers für die Modellfamilie A320 dürften statt 820 insgesamt nur 790 Passagierjets den Weg zu den Kunden finden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Toulouse mit. An seinen Finanzzielen für 2025 hält Vorstandschef Guillaume Faury aber fest: So soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wie gehabt rund sieben Milliarden Euro erreichen.

Schon im vergangenen Jahr hatte der Flugzeughersteller sein ursprüngliches Auslieferungsziel kappen müssen: Statt der ursprünglich angepeilten 800 Maschinen übergab Airbus nur 766 Maschinen an die Kunden. Wie viele Jets der Hersteller im November ausgeliefert hat, will er an diesem Freitag mitteilen./stw/jha/

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

02.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
01.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
01.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
finanzen.net News

Datum Titel
08:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy'
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Hugo Boss brechen ein
08:03 WDH: Airbus kappt Auslieferungsziel für 2025 - Finanzziele unverändert
08:00 Darum legt der Euro zum US-Dollar weiter zu
07:59 Ölpreise legen leicht zu - die Gründe
07:58 Ukrainische Drohnen treffen Öldepots in Russland
08:11 Airbus-Aktie fällt: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert
07:34 GESAMT-ROUNDUP: Russland und USA uneins über Territorialfragen in Ukraine
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Gewinne erwartet
07:40 ProSieben-Aktie: Neue Show mit Joko und Klaas für 2026 angekündigt