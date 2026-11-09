WDB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WDB lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42.61 JPY gegenüber 31.57 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.51 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch