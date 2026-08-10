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10.08.2026 06:37:00
WDB coco: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
WDB coco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2506.50 JPY. Im Vorjahresviertel waren 67.98 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3912.95 Prozent auf 50.46 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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