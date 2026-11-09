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09.11.2026 06:37:00
WDB coco gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
WDB coco hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 80.89 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 48.08 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 1.14 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 1.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WDB coco 1.16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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