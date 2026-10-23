WD-40 veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

WD-40 lud am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.06 USD, nach 1.56 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WD-40 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176.8 Millionen USD im Vergleich zu 163.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6.08 USD. Im Vorjahr waren 6.69 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 687.99 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte WD-40 619.99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch